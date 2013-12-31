Чисельність населення планети до 1 січня 2014 складе 7 млрд 137 млн ​​577 тис 750 осіб. З таким прогнозом виступило Бюро перепису США, пише ИТАР-ТАСС.

У порівнянні з минулим Новим роком збільшення складе 77 млн ​​630 тис 563 осіб або 1,1%. Найбільший приріст за вказаний період забезпечила Індія - 15,6 млн осіб. Вона обігнала Китай, Нігерію, Пакистан і Ефіопію.

Рубіж у 7 млрд був пройдений в 2012 році. А до 2025 року населення планети, як очікується, досягне 8 млрд осіб.

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Що стосується самих США, то, згідно з прогнозом фахівців, на 1 січня чисельність населення країни зросте до 317 млн ​​297 тис 938 осіб, що на 2 млн 218 тис 622 людини більше порівняно з минулим Новим роком. Збільшення складе 0,7%