Санта Клаус доставив вже більше 3 мільярдів подарунків - NORAD

Про це повідомляє командування повітряно-космічної оборони Північноамериканського континенту (NORAD), пише РІА Новости.

Санта Клаус вирушив в різдвяне турне з Північного полюса, щоб привітати дітей на всій планеті з Різдвом і вручити їм подарунки, у вівторок вдень. Упряжку Санти з дев'яти оленів очолює олень Рудольф. Червоний ніс Рудольфа служить орієнтиром для радарів NORAD.

Всього ж для відстеження маршруту саней різдвяного персонажа використовуються чотири системи контролю - супутники, радари, літаки-винищувачі (у небі над США і Канадою) і спеціальні "Санта-камери", відео з яких є на Youtube. Весь маршрут Санта Клауса можна відстежувати на сайті www.noradsanta.org в режимі реального часу.

Згідно з даними сайту, в 23.12 кск Санта вже встиг доставити більше 3 мільярдів подарунків. Він також кілька разів пролетів над територією Росії, відвідавши в тому числі Перм і Челябінськ. У 13.08 кск вівторка Санта вперше з'явився над територією Росії в ході нинішнього світового турне. Він пролетів над населеними пунктами Нове Чаплине і Білібіно в Чукотському окрузі і Єлізово в Камчатському краї.

Проект "NORAD стежить за Сантою" був запущений в 1955 році, коли один з великих універмагів в штаті Колорадо розмістив рекламу із закликом до дітей зателефонувати Санта Клаусу. Однак у телефонний номер, вказаний в оголошенні, закралася помилка, і замість Санти на дзвінки довелося відповідати оператору гарячої лінії континентального командування ППО (попередника NORAD).