Події в Україні не послаблять духовної єдності Русі - патріарх Кирил

Про це заявив патріарх Московський і Всієї Русі Кирил, здійснюючи новорічний молебень у вівторок в Храмі Христа Спасителя, передає РИА Новости.

"Ми не можемо, звичайно, обійти мовчанням нещодавні події в Україні. Віримо і сподіваймося, що все, що відбувається сьогодні в цій братній країні, яка є частиною спадщини історичної Русі, не похитне нашої спільної духовної єдності, не стане викликом, що руйнує єдність нашої церкви", - сказав патріарх.

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За його словами, відносини українців і росіян будуть удосконалюватися і розвиватися.

"І плодом цих відносин буде процвітання життя і тієї, й іншої сторони", - завершив патріарх .