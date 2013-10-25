Патріарх Кирил дав рецепт боротьби з корупцією

Про це заявив патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

"Ми перестали ходити пішки, писати листи... Ми перестали спілкуватися один з одним, замінюючи нерідко це спілкування спілкуванням віртуальним або телефонним у кращому разі. Ми багато чого перестали робити. Ми стали дуже слабкими" , - цитує РІА Новости заяву патріарха в підмосковному Подольську після покладання вінків до пам'ятника воїнам, загиблим у Великій Вітчизняній війні.

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За його словами, коли в тому чи іншому місті сьогодні вимикають електрику, люди нерідко впадають в істерику, сприймають це як катастрофу. "Відомі випадки самогубств тільки тому, що у великих мегаполісах відключалася електрика", - зазначив очільник Російської церкви.

Він нагадав, що чим дрібнішою стає "внутрішня людина", тим вона вразливіша - незалежно від того, "як накачані її м'язи" і яке становище в суспільстві вона має. Патріарх підкреслив, що перемога у Великій Вітчизняній війні була в першу чергу перемогою нашого духу.

"Багато в житті можна з легкістю програти, якщо слабкий дух. Ось Церква і закликає людей, сучасних людей, не розслаблятися благами цивілізації, виховувати свій дух, ставати духовно сильними. Тоді у нас багато що вийде. Тоді ми перетворим до невпізнаваності нашу Батьківщину. Ми будемо добре трудитися, ми будемо мужніми й сильними, добре організованими, здатними вирішувати безліч проблем - від міжнаціональних до корупції і злочинності: всіх тих проблем, які сьогодні так ускладнюють наше життя", - сказав очільник РПЦ.

"А сила духу виховується вірою, виховується моральністю, виховується культурою, виховується традицією", - додав він.