Пакистанська опозиція погодилася брати участь у виборах

Дві основні опозиційні партії Пакистану - Партія пакистанського народу (ППН) і "Мусульманська ліга" - погодилися брати участь у парламентських виборах, незважаючи на можливість бойкоту виборів, яка раніше обговорювалася, з огляду на вбивство лідера ППН Беназір Бхутто. Чоловік Б.Бхутто Азіф Алі Зардарі, призначений сьогодні співголовою ППН, оголосив, що на закритому засіданні виконавчого комітету партії було ухвалено брати участь у майбутніх виборах. Крім того, керівництво ППН звернулося до лідера "Мусульманської ліги" екс-прем`єра Пакистану Наваза Шаріфа із закликом відмовитися від бойкоту, і Н.Шаріф погодився приєднатися до ППН в рішенні брати участь у виборах, передає Associated Press.

Обидві партії також дійшли згоди, що парламентські вибори повинні відбутися в призначені терміни - 8 січня 2008 р.

Рішення опозиції було підтримане правлячою партією "Ліга мусульман Пакистану". Її представник Тарік Азім заявив, що правляча партія вітає рішення опозиції і також виступає за проведення виборів в визначені терміни. Раніше Т.Азім припустив, що в разі бойкоту з боку опозиційних партій парламентські вибори можуть бути відкладені на 3-4 тижні.