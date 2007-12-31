Релігійні активісти проти спорудження каналу між Індією та Шрі Ланкою

Кілька тисяч релігійних активістів-індуїстів в Індії виступили проти планів уряду створити морський канал вздовж південно-східного узбережжя Індії, який порушить цілісність міфічного "мосту Рами". Напередодні в Делі пройшли масові маніфестації індусів проти проекту, що оцінюється в 550 млн. дол. Активісти загрожують прем`єр-міністрові Манмохану Сингху, що організовують загальнонаціональні акції протесту, якщо уряд погодиться продовжити проектні роботи, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Уряд Індії має намір прокласти морський канал через ланцюг острівців, скель і рифів, що сполучає південно-східне узбережжя Індії та північно-західний берег Шрі-Ланки, яка ускладнює прохід суден. За планами уряду, поява каналу дасть змогу індійським судам заощадити 740 км шляху, або 30 годин, на маршрутах між східним і західним узбережжям Індії.

Релігійні організації Індії за підтримки ряду опозиційних партій стверджують, що проект ображає релігійні почуття послідовників індуїзму, яких у країні близько 920 млн. (84% населення). Індуси вірять, що 167-кілометрове морське пасмо було споруджене богом Рамою за допомогою царя мавп Ханумана для переправи на Шрі-Ланку, де демон Равана утримував викрадену кохану Рами - Сіту.