Франція розірвала відносини з Сирією, а Сирія з Францією - ні

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вчора оголосив про припинення контактів з Дамаском, звинувативши сірійську владу у втручанні у внутрішні справи Лівану.

Як повідомляє телекомпанія НТВ, Сирія здивована заявою французького Президента про розрив дипломатичних відносин між Парижем і Дамаском до повного вирішення політичної кризи в Лівані.

Позицію сірійської влади озвучив міністр інформації, виступаючи на місцевому телебаченні. Він заявив, що його країна разом з Францією працює над тим, аби в Лівані було обрано законного президента.

У Лівані вибори президента країни зірвались через бойкот парламентської опозиції, яку підтримує Сирія.

Ліванський парламент не функціонує вже більше року, а робота уряду паралізована колективною відставкою міністрів, які представляли в уряді блок партій шиїтів.