Туск: у Молдови є перспективи стати членом ЄС

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, який відвідав з візитом молдавську столицю. Візит польського чиновника тривав всього кілька годин, за які він встиг зустрітися тільки з прем'єром Юрієм Лянке.

Обидва чиновники відзначили, що оптимістичний сценарій процесу європейської інтеграції можна зберегти виключно за умови політичної стабільності в країні.

«У Брюсселі та європейських столицях ставлення до Молдови сприятливе як ніколи. Молдову найбільше цінують в організації країн "Східного партнерства". Ваша республіка більше за інших готова до підписання Угоди про асоціацію», - підкреслив Туск.

"Перспектива повноправного членства стає реальнішою, ніж раніше. В Європі зростає рішучість допомогти молдаванам підготуватися до цього історичного моменту... Цей шлях до Європейського союзу вже дуже близький до завершення", - додав польський прем'єр

Юрій Лянке, у свою чергу, пообіцяв, що Угода про асоціацію з Євросоюзом буде підписана до осені.

«Роль Польщі у формуванні позиції Європи у нашому регіоні дуже і дуже важлива. Ніхто не сумнівається, що максимум у вересні ми підпишемо Угоду про асоціацію і про всеосяжну вільну торгівлю», - сказав Лянке.

За матеріалами ИА REGNUM, PUBLIKA.MD