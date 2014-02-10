Білорусія підготувала доповідь про порушення прав людини у світі - МЗС

Документ називається "Найбільш резонансні випадки порушення прав людини в окремих країнах світу: 2013". Доповідь підготовлена щодо країн, які ввели санкції відносно Білорусі через порушення прав людини, пояснив Амбразевич. Це стосується США, більшості країн ЄС і Канади. Документ підготовлений на підставі відкритих джерел.

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Амбразевич уточнив, що в доповіді є інформація по 23 країнам - 21 країна ЄС, США і Канада. Основні порушення прав людини, відображені в доповіді - дискримінація, расова неприязнь, розгони масових демонстрацій. "По кожній країні відібрані випадки, які мали резонанс для їхнього суспільно-політичного життя", - сказав начальник управління.

Доповідь буде поширена через представництва Білорусії, в міжнародних організаціях, серед іноземних дипломатів у Мінську.