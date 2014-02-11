Іспанський суд оголосив у розшук екс-лідера КНР - в Китаї назвали рішення "помилковим"

Також він висловив надію, що Іспанія знайде рішення, яке дозволить зберегти добрі відносини між двома країнами, повідомляє РИА Новости з посиланням на іспанські ЗМІ.

Суддя Верховного суду Іспанії Ісмаель Морено в понеділок видав ордер на міжнародний розшук і затримання п'яти колишніх лідерів Китаю, які перебували при владі у 80-90-ті роки минулого століття. Колишнього очільника КНР Цзян Цземіня, екс-прем'єра Держради КНР Лі Пена, колишнього заступника прем'єра Цяо Ши, голову компартії в Тибеті і міністра планування сім'ї підозрюють у геноциді, злочинах проти людяності, тортурах і тероризмі щодо тибетського народу.

Читайте такожУ Китаї тибетського монаха засудили до стратиОрдер виписаний у відповідності з принципами універсальної юрисдикції, які діють в Іспанії з 2005 року і дозволяють за певних умов переслідувати підозрюваних у скоєнні таких злочинів і в інших країнах. У 2006 році іспанський суд визнав за можливе прийняти до розгляду справу про геноцид в Тибеті, оскільки серед заявників був тибетець Тхубтен Вангчен, який мав іспанське громадянство і оскільки в китайських судах розглядів з цього питання не проводилося.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, на прес-конференції Хуа Чуньїн висловив надію на те, що Іспанія зможе вирішити проблему таким чином, аби підтримати розвиток хороших відносин між двома країнами.

«Сподіваюся, що всі сторони, включаючи наших друзів-журналістів, здатні відрізнити добро від зла і зрозуміти шкоду від рішення, прийнятого іспанською владою», - сказав китайський дипломат.

У вівторок в іспанському конгресі депутатів буде проведено таємне голосування про обмеження можливостей суддів розслідувати злочини, скоєні поза іспанською територією. Голосування ініційоване депутатами правлячої Народної партії. Якщо парламент схвалить пропозицію, рішення суду буде автоматично анульовано.