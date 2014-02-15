У Чорногорії антиурядові протести переросли у сутички

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Біля будівлі уряду країни зібралося понад 200 демонстрантів. Вони вимагали відставки діючої виконавчої влади, вигукуючи: "Злодії", "Ми вимагаємо відставки", "Змін!". Активісти намагалися прорватися через поліцейський кордон і кидали каміння та правоохоронців, які охороняють будівлю уряду.

Читайте такожВ ЄС припускають можливість введення військ у БосніюДля розгону демонстрантів прибули на місце спеціальні поліцейські підрозділи застосували палиці і сльозогінний газ. В результаті зіткнень постраждали, щонайменше двоє поліцейських, розбито скло в урядовій будівлі, пошкоджено декілька поліцейських автомобілів. Була також арештована група протестувальників.

Як заявив один з організаторів протесту Любо Варагіч, "ми хочемо працювати і жити, ми закликаємо владу Чорногорії і всіх депутатів піти у відставку". Організатори не приховували, що на акцію протесту їх надихнули події в Боснії і Герцеговині, де другий тиждень проходять демонстрації. Однак після спалаху насильства, що стався 7 лютого, всі останні дні, включаючи сьогоднішній, мітинги в країні носять виключно мирний характер.