США змагатимуться з Росією на Південному Кавказі та в Центральній Азії?

Президент США Джордж БУШ має призначити спецпредставника з енергетики в Каспійському регіоні, щоб не допустити домінуючої ролі Росії в цій сфері, заявив заступник голови Комітету Сенату США у закордонних справах, республіканець Ричард ЛУГАР.

"Призначення спеціального представника з енергетики стане ясною заявою про те, що США вважають цей стратегічно важливий регіон першорядним пріоритетом", - говориться в поширеній у Вашингтоні заяві Р.ЛУГАРА за підсумками переговорів з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ, повідомляє РІА «Новости».

Сенатор нагадав, що 4 жовтня він разом з головою сенатського комітету у закордонних справах, демократом Джозефом БАДЕНОМ надіслав на ім`я держсекретаря США Кондолізи РАЙС лист, в якому йшлося про необхідність для адміністрації Дж.БУША створити посаду спецпредставника і “не втрачати із виду наші довгострокові інтереси, що полягають в тому, щоб не допустити домінування Росії у сфері енергетики на Південному Кавказі та в Центральній Азії".

Р.ЛУГАР повідомив, що метою його візиту до Казахстану, Туркменістану, Азербайджану і України, що проходить зараз, є "просування співпраці у сфері енергетичної безпеки".

"Це важкий регіон, і країни тут перебувають під величезним тиском з вимогою тримати дистанцію від США", - повідомив сенатор, додавши, що він "подякував Президенту Азербайджану АЛІЄВУ за конкретні кроки для підтвердження стратегічного партнерства його країни зі США".

Повідомивши, що головною темою його дводенних переговорів в Баку було "з`єднання енергетичної інфраструктури Азербайджану з Казахстаном і Туркменією", Р.ЛУГАР сказав, що побачив у учасників цього процесу "прагнення до просування вперед".

Як повідомляв УНІАН, в даний час сенатор Р.ЛУГАР перебуває з візитом в Україні. Сьогодні, 16 січня, на прес-конференції в Києві він порадив Україні активізувати пошук власних нафтових і газових ресурсів.