У Кремлі почалися "чистки" серед політичної еліти – The New York Times

Тож Москва сьогодні перестала бути спокійним містом, а в Кремлі заговорили про зміну політичних еліт.

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Про це сьогодні пише The New York Times. Видання повідомляє, що нещодавно в Москві невідомі побили наукового керівника фонду "Центр стратегічних розробок" Михайла Дмитрієва і забрали його портфель з ноутбуком, передає ТСН.

Авторитетний в Росії аналітик входив до економічної команди модернізаторів. В 2011 році він передбачив масові протести через попит на політичні зміни у міського населення. Нині ж експерт з Кремля став жертвою побиття.

В поліції припускають, що напад вчинили його конкуренти. Однак сам Дмитрієв запевняє, що на комп'ютері не було важливої інформації. Американський оглядач пише, що Путін змінив свій політичний напрямок і почав орієнтуватися на менш благополучну частину росіян.

Доказом цього стало введення військ на територію України і анексія Криму, які призвели до росту популярності Путіна в цілому в Росії, і протести в містах. У своїй промові перед Народним зібранням Путін сказав, що Західні політики "вже лякають не лише санкціями, але й перспективою загострення внутрішніх проблем". "Хотілося б знати, що вони мають на увазі: дії певної п'ятої колони – різного роду націонал-зрадників?" - сказав Путін.

Професор Вищої школи економіки Микола Петров припускає, що ці слова можуть означати зміну технократичної політичної еліти в Кремлі на вірних ідейних людей Путіна. Експерт припускає, що нинішні еліти можуть опинитися на технічних посадах, або й взагалі зникнути з державного апарату.

"За словами Петрова, технократи були потрібні Путіну, коли він ще вірив, що ліберальні економічні реформи можуть зробити Росію першосортною світовою країною. Але з тих пір він відмовився від цієї думки", - пише The New York Times.

Газета пише, що в Москві вже почався тиск на ліберал-економічний блок. Зокрема, економічний радник екс-президента Дмитра Медведєва Сергій Гурієв минулого року емігрував у Францію, а колишній заступник голови Центрального банку РФ Сергій Алексашенко опинився аж у Вашингтоні.

Нагадаємо, що президент США Барак Обама назвав Росію слабкою і заявив, що США не воюватимуть з нею.