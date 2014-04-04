Південна Корея випробувала балістичні ракети, здатні вражати будь-яку ціль в КНДР - ЗМІ

Про це повідомило в п'ятницю агентство Ренхап з посиланням на джерела у військових колах країни.

За інформацією джерела, 23 березня Агентство військових розробок провело пуск ракет дальністю 500 кілометрів. Вага боєзаряду склала тонну. Випробування пройшли на полігоні в повіті Тхэан провінції Чхунчхон-Намдо на заході Південної Кореї, передає РИА Новости.

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"Ракети з точністю вразили намічену ціль", - додав співрозмовник агентства.

Угода, що обмежує право Південної Кореї створювати балістичні ракети дальністю вище 180 кілометрів і вагою боєзаряду більше 500 кілограмів, була підписана між Сеулом і Вашингтоном в 1979 році. З тих пір Південна Корея неодноразово зверталася до США з проханням зняти обмеження на дальність її дії балістичних ракет для того, щоб мати можливість ефективно протистояти загрозі з боку КНДР.

Перша угода щодо часткового зняття обмеження була досягнута в 2001 році і передбачала ліміт дальності до 300 кілометрів. В жовтні 2012 року влада Південної Кореї досягли з США угоди за новими нормами розробки балістичних ракет в країні, згідно з яким їхня дальність може становити до 800 кілометрів, а і вага боєзаряду - не більше 500 кілограмів. Разом з цим угода також передбачала збільшення ваги заряду до 1,5 тонни при збереженні дальності дії ракети в 300 кілометрів.