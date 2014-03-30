КНДР може провести нові ядерні випробування - ЗМІ

КНДР може провести ядерні випробування "нового типу" у відповідь на позицію ООН, яка продовжує засуджувати ядерні та ракетні програми Пхеньяну. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Не виключено, що для зміцнення нашого оборонного потенціалу буде проведено ядерне випробування нового типу", - наголошується в заяві ЦТАК.

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З 2006 року до теперішнього часу КНДР провела вже три атомні випробування, хоча резолюції РБ ООН забороняють цій країні вести будь-яку діяльність, пов'язану з ядерними технологіями. У 2006 і 2009 року північнокорейські фахівці підірвали плутонієві заряди. В той же час тип ядерного пристрою, який було використано в ході випробування в лютому минулого року, залишився невідомим. Південнокорейські військові експерти вважають, що той заряд міг бути урановим.

7 березня 2013 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, що посилює санкції стосовно КНДР у відповідь на проведене нею в лютому того ж року ядерне випробування. Заходи спрямовані на припинення нелегальної діяльності північнокорейських дипломатів і банків, яким заборонено відкривати відділення в інших країнах. Країни-члени ООН зобов'язалися, зокрема, блокувати всі фінансові потоки, які можуть сприяти ядерній або ракетній програмам КНДР".