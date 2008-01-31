Колишній глава МЗС Грузії очолив департамент розвідки

Колишній міністр закордонних справ Грузії Гела Бежуашвілі увечері в середу був призначений на посаду голови департаменту розвідки Грузії, повідомив журналістів голова юридичного комітету парламенту Грузії Леван Бежашвілі.

Департамент розвідки після ухвалення минулого року концепції безпеки Грузії був виділений з системи держбезпеки і став самостійною структурою, що підкоряється лише президентові.

Газета.ру