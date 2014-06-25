Безпритульні у Бразилії зібралися на кількатисячний протест
11:39, 25 червня 2014Світ
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У найбільшому місті Бразилії, Сан-Паулу, близько 5 тисяч безпритульних зібралися на протест із вимогою про будівництво нових одиниць соціального житла.
REUTERS
Учасники «Руху безпритульних робітників» зібралися перед міською радою Сан-Паулу і заявили, що не підуть, доки їхні вимоги не будуть виконані, пише "Радіо Свобода".
За кілька днів до початку чемпіонату світу з футболу, що триває у Бразилії, «Рух безпритульних робітників» пообіцяв, що не проводитиме акцій протесту доти, доки футбольне змагання не завершиться.
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Кубок світу у Бразилії розігруватимуть до 13 липня.
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