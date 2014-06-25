Безпритульні у Бразилії зібралися на кількатисячний протест

11:39, 25 червня 2014
Світ
0 0

У найбільшому місті Бразилії, Сан-Паулу, близько 5 тисяч безпритульних зібралися на протест із вимогою про будівництво нових одиниць соціального житла.

REUTERS

Учасники «Руху безпритульних робітників» зібралися перед міською радою Сан-Паулу і заявили, що не підуть, доки їхні вимоги не будуть виконані, пише "Радіо Свобода".

За кілька днів до початку чемпіонату світу з футболу, що триває у Бразилії, «Рух безпритульних робітників» пообіцяв, що не проводитиме акцій протесту доти, доки футбольне змагання не завершиться.

Читайте такожНапередодні ЧС в Бразилії працівники трьох аеропортів оголосили страйк

Кубок світу у Бразилії розігруватимуть до 13 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter