Грузія обіцяє розділити з Абхазією і Південною Осетією переваги асоціації з ЄС

Про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі на прес-конференції після підписання угоди у Брюсселі.

Про це пише "Сегодня".

"Ми дали чіткий сигнал, що двері для наших братів з Абхазії і Південної Осетії відкриті. І вони також можуть користуватися перевагами угоди - зоною вільної торгівлі, візовою лібералізацією, освітніми програмами... І ми будемо раді розділити цей процес із ними", - заявив Гарібашвілі.

Він додав, що мета Грузії - повноправне членство в Євросоюзі.

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"Досягнення наших цілей залежить від стабільності в регіоні. І ми цінуємо підтримку ЄС територіальної цілісності Грузії", - заявив Гарібашвілі.

Як повідомлялося, сьогодні ЄС підписав Угоди про асоціацію з Грузією та Молдовою, а також економічну частину угоди - з Україною.