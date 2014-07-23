Сенатори просять Обаму розширити санкції проти Росії

Про це йдеться в листі трьох впливових американських сенаторів-демократів - голови Комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса, голови Комітету у справах розвідки Дайенн Файнстайн і голови Комітету у справах збройних сил Карла Левіна, повідомляє Голос Америки.

Одночасно сенатори просять Обаму розглянути можливість визнання так званої "Донецької народної республіки" зарубіжною терористичною організацією.

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У листі, зокрема, йдеться:

"Ми рішуче закликаємо вас наполегливо реалізовувати ваші можливості в рамках Міжнародного акта про надзвичайні економічні повноваження та інших правових актів, які мають відношення до справи, для негайного введення широких санкцій проти оборонного сектора Росії, включаючи держкомпанію "Рособоронекспорт", щоб не дати Росії можливість поставляти озброєння, обладнання або надавати допомогу (сепаратистам) і (здійснювати) підготовку сепаратистів в Україні. Ми також закликаємо вас додатково обміркувати введення ширших санкцій в енергетичній і фінансовій сферах Росії, а також в інших секторах російської економіки"