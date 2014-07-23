У Магадані два літаки змило дощем у річку

У місті і одному з районів Магаданської області введено режим надзвичайної ситуації, повідомили в регіональному управлінні МНС.

Як пише Лента.ру, рекордну кількість опадів в Магаданську область приніс сильний циклон. За вівторок, 22 липня, і ніч середи в Магадані випало 175 міліметрів опадів, що становить три місячних норми і є рекордом за всю історію метеоспостережень, повідомили в прес-службі уряду регіону. У річках області зафіксований різкий підйом води.

У зв'язку зі сформованою ситуацією режим НС оголошено в Магадані і Хасинському районі. Паводок, за даними МНС РФ, зруйнував один приватний будинок, ще 46 підтоплені. Влада створила два пункти тимчасового розміщення, здатних прийняти 450 осіб. Зараз там розміщено 16 місцевих жителів.

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Також затоплено дві ділянки федеральної траси «Колима», кілька доріг місцевого значення, скасовано автобусні рейси. З одного з оздоровчих таборів рятувальники евакуювали 215 дітей.

За даними Далекосхідного регіонального центру МНС, від циклону можуть постраждати ще чотири регіони - Амурська область, Єврейська автономна область, Хабаровський Край, Якутія, - де очікується підвищення рівня води в річках.