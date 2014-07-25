Російська «Новая газета» вийшла з вибаченнями перед Нідерландами за збитий «Боїнг»

На першій сторінці надруковано велике фото із зображенням траурної процесії автомобілів, що рухається по шосе, повідомляє нідерландська телеканал NOS.

Над фото – великими літерами на голландській мові написано Vergeef ons, Nederland – „Вибачте нас, Нідерланди” і нижче – меншими – російською „Прости, Голландия”.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).

Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Частину тіл, знайдених на місці катастрофи, уже перевезли до Нідерландів.