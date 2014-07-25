Російська «Новая газета» вийшла з вибаченнями перед Нідерландами за збитий «Боїнг»
Російська „Новая газета” вийшла сьогодні з вибаченнями на голландській мові за збитий проросійськими терористами малайзійський «Боїнг».
На першій сторінці надруковано велике фото із зображенням траурної процесії автомобілів, що рухається по шосе, повідомляє нідерландська телеканал NOS.
Над фото – великими літерами на голландській мові написано Vergeef ons, Nederland – „Вибачте нас, Нідерланди” і нижче – меншими – російською „Прости, Голландия”.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.
За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.
Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).
Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.
Частину тіл, знайдених на місці катастрофи, уже перевезли до Нідерландів.