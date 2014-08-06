Спостерігаємо дедалі тяжчі наслідки для економіки Росії - США
03:26, 06 серпня 2014Світ
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Секторальні санкції, запроваджені проти Росії США, Євросоюзом та їх союзниками повинні змусити її відмовитися від нинішньої політики щодо України.
Спостерігаємо дедалі тяжчі наслідки для економіки Росії / joinfo.ua
Про це заявила на брифінгу офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі, пише Gazeta.ua.
"З кожним новим тижнем ми спостерігаємо дедалі тяжчі наслідки для економіки Росії. І очевидно, що президент Путін повинен зробити вибір, якщо він піклується про економіку і середній клас, про людей, які живуть у Росії", - констатує представник держдепу.
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"Якщо Росії не подобаються введені санкції та їх наслідки, то правильним рішенням було б припинити відправку зброї і бойовиків в Україну. І ми вважаємо, що це найбільш доречна відповідь, яку Росія могла б обрати".
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