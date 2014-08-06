У Білорусі може з'явитися військова авіабаза РФ - ЗМІ

У 2015 році на білоруській території може з'явитися перша авіабаза РФ.

На базі розмістять винищувачі, здатні нести ракетно-бомбове озброєння і наносити удари по наземних цілях в радіусі півтори тисячі кілометрів від аеродрому, зазначають у статті DW.de.

На думку експертів, така техніка призначена не стільки для посилення протиповітряної оборони Союзної держави Росії та Білорусі, скільки для демонстрації сили поблизу кордонів з країнами НАТО.

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Про плани постійної дислокації з 2015 року в Білорусі полку російських винищувачів Су-27 заявив у квітні на зустрічі з президентом Олександром Лукашенко міністр оборони Росії Сергій Шойгу. А в кінці липня в республіці був підписаний президентський указ про здачу в концесію стратегічних військових об'єктів.

За словами командувача ВПС Росії Віктора Бондарева, в Білорусі планується розмістити полк (24 літака) Су-27СМ3. Дані машини, хоч і є винищувачами, здатні нести бомби, а також можуть в три рази ефективніше базової моделі Су-27 працювати по наземним цілям.

Військовий оглядач Олександр Алесін зазначає, що гострої необхідності в розміщенні даних літаків у Білорусі немає.

"Дані літаки в Білорусі - це радше сигнал нашим сусідам у Польщі та країнах Балтії. Для оборони, думаю, вони тут зайві. Для цих цілей вистачає нашої ППО", - вважає Алесін.

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Разом з тим керівник проекту Belarus Security Blog політолог Андрій Поротніков вважає, що дислокація полку російських винищувачів в Білорусі на одній базі досі під питанням. Він звертає увагу на негативну реакцію з приводу даного кроку з боку Заходу, а також можливе невдоволення білоруських військових.

"Якщо російські льотчики будуть дислокуватися на одному аеродромі з білоруськими, наприклад в Барановичах, різниця в зарплаті в 4-5 разів буде підривати бойовий дух білоруських авіаторів", - зазначає експерт.