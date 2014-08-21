У Гватемалі в авіакатастрофі загинув начальник штабу Збройних сил
03:11, 21 серпня 2014Світ
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Як мінімум п'ять гватемальських військових стали жертвами аварії вертольота в департаменті Веветенанго поруч з мексиканської кордоном.
У Гватемалі в авіакатастрофі загинув начальник штабу Збройних сил
Як повідомили в середу в міністерстві оборони країни, в результаті інциденту, зокрема, загинув начальник штабу збройних сил Гватемали Руді Орті, який перебував на борту, пише ИТАР-ТАСС.
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За даними рятувальників, всього у вертольоті було вісім чоловік.
Причини події з'ясовуються.
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