У Гватемалі в авіакатастрофі загинув начальник штабу Збройних сил

03:11, 21 серпня 2014
Світ
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Як мінімум п'ять гватемальських військових стали жертвами аварії вертольота в департаменті Веветенанго поруч з мексиканської кордоном.

УНИАН

Як повідомили в середу в міністерстві оборони країни, в результаті інциденту, зокрема, загинув начальник штабу збройних сил Гватемали Руді Орті, який перебував на борту, пише ИТАР-ТАСС.

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За даними рятувальників, всього у вертольоті було вісім чоловік.

Причини події з'ясовуються.

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