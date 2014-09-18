Франція приєднається до авіаударів проти «Ісламської держави» в Іраку

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє Радіо Свобода.

«Я вирішив прийняти запит від влади Іраку і надати військову підтримку», – сказав Олланд на прес-конференції 18 вересня.

За його словами, Франція не надсилатиме наземних військ і «буде лише посередником в Іраку» – про авіаудари проти ісламістів у Сирії не йдеться.

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Наразі Франція постачає до Іраку військову і гуманітарну допомогу для боротьби проти «Ісламської держави».

Держсекретар США Джон Керрі привітав рішення президента Франсуа Олланда.

18 вересня центральне командування США заявило, що авіаудари у першу чергу стосуватимуться позицій «Ісламської держави» в Іраку.