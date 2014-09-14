Іракські курди отримали нову партію французької зброї

Про це в Ебрилі повідомив офіційний представник курдської уряду Хальгорд Хекмат, передає ИТАР-ТАСС.

"Протягом останніх двох тижнів бійці курдських збройних сил освоюють під керівництвом французьких інструкторів ті озброєння, які вони отримали від французького уряду", - сказав Хекмат.

За його словами, в поставки входять насамперед нові кулемети, а також "види зброю високої якості, призначений для ведення бойових дій в міських умовах".

"Нам необхідні саме такі озброєння", - підкреслив він.

Читайте такожАвстралія поставить зброю курдам для боротьби з ісламістамиЗа даними фотокореспондента агентства France-Presse, який перебуває серед курдів, йдеться про французькі кулемети М2 і боєприпаси до них. Також він бачив металеві контейнери захисного кольору з маркуванням "Консульство Франції в Іраку, Ебриль". За його даними, нові кулемети вже встановлені на позиціях курдів в районі Мосула, другого за величиною міста в Іраку, захопленого угрупованням "Ісламська держава".

Раніше деякі західні країни погодилися здійснити поставки озброєнь іракським курдам, щоб забезпечити їм більш успішні дії проти формувань угруповання "Ісламська держава".

Читайте такожСитуація в Іраку знову підняла ціни на нафтуПеребуваючи два дні тому в Іраку з робочим візитом, президент Франції Франсуа Олланд стверджував, що французькі постачання зброї "зіграли вирішальну роль в тому, що (курдам) вдалося домогтися докорінної зміни військової ситуації".

Олланд також пообіцяв надалі збільшити військову допомогу з боку Франції. За заявою французького президента, в даний час в Ірак надходить четверта за рахунком партія французьких озброєнь.