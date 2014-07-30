Росія погрожує побудувати "Містралі" без Франції

З такими погрозами виступив віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Рогозін, повідомляє РИА Новости.

«Французи повинні продемонструвати абсолютну серйозність своїх намірів як надійного партнера, надійного постачальника за контрактами. Якщо вони такої надійності не продемонструють, ми зробимо (побудуємо корабель - ред.) це самі. Тепер ми вже можемо це зробити», - сказав Рогозін.

Читайте такожLe Monde: Великобританія критикує Францію за продаж зброї Росії... але сама робить те ж саме«Сам по собі корабель-док - це просто великотоннажне збирання в рамках кораблебудування. Ми це вже активно освоюємо і вже освоїли. Більш того, якщо ми будемо в майбутньому йти в цьому напрямі, ми, швидше за все, будемо збирати кораблі, здатні мати льодовий клас на відміну від «Містралів», які в основному - кораблі для Середземного моря, для теплих широт», - зазначив віце-прем'єр.

Контракт вартістю 1,2 млрд євро на будівництво двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року. Очікується, що перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту в 2014 році, другий - "Севастополь" - в 2015 році.

Після того, як Росія остаточно закріпила за собою статус держави-агресора і спонсора тероризму на сході України, постало питання про доцільність поставки агресору наступального озброєння.

Зокрема, на позицію країн Заходу вплинула аварія пасажирського авіалайнера, збитого терористами з допомогою російських комплексів "Бук". Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Францію відмовитися від контракту з Росією. Поставки зброї Росії засудили в США, Британії, Японії.

21 липня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Франція все ж віддасть Росії один вертольотоносець, оскільки та за нього вже заплатила. Постачання другого корабля буде залежати від позиції РФ в українському питанні.