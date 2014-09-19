У Каталонії схвалили закон, що дозволяє провести референдум про відокремлення від Іспанії
Парламент Каталонії ухвалив 19 вересня закон про проведення опитувань населення, які, на думку націоналістичних сил, створять юридичну основу для скликання 9 листопада референдуму про суверенітет цієї автономної області Іспанії.
"За" схвалення закону проголосували 106 депутатів від націоналістичних партій, а також депутати від соцпартії, які, тим не менш, вважають, що він не дає права на проведення референдуму 9 листопада. Проти закону висловилися 28 депутатів.
Про це пише ИТАР-ТАСС.
В ході обговорення в парламенті правляча коаліція Конвергенція і Союз Каталонії за підтримки Лівих республіканців Каталонії відкинули внесені іншими політичними силами 95 поправок до закону.
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Уряд Іспанії неодноразово попереджав про те, що даний закон суперечить іспанській конституції, і що він оскаржить його в Конституційному суді. Повідомляється, що найближчим часом відбудеться засідання ради міністрів, на якому буде прийнято рішення про направлення позову до Конституційного суду. Згідно з іспанським законодавством, щойно суд прийме позов до розгляду, дія схваленого каталонським парламентом закону призупиняється, що не дозволяє проводити опитування 9 листопада.
Однак каталонські націоналісти вважають, що рішення Конституційного суду не може бути вище права народу самостійно вирішувати свою долю.
Нагадаємо, що вчора в Шотландії пройшов референдум про відокремлення Шотландії від Великобританії. Більшість проголосувала за те, щоб залишитися в складі Об'єднаного Королівства.