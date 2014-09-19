У Каталонії схвалили закон, що дозволяє провести референдум про відокремлення від Іспанії

"За" схвалення закону проголосували 106 депутатів від націоналістичних партій, а також депутати від соцпартії, які, тим не менш, вважають, що він не дає права на проведення референдуму 9 листопада. Проти закону висловилися 28 депутатів.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

В ході обговорення в парламенті правляча коаліція Конвергенція і Союз Каталонії за підтримки Лівих республіканців Каталонії відкинули внесені іншими політичними силами 95 поправок до закону.

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Уряд Іспанії неодноразово попереджав про те, що даний закон суперечить іспанській конституції, і що він оскаржить його в Конституційному суді. Повідомляється, що найближчим часом відбудеться засідання ради міністрів, на якому буде прийнято рішення про направлення позову до Конституційного суду. Згідно з іспанським законодавством, щойно суд прийме позов до розгляду, дія схваленого каталонським парламентом закону призупиняється, що не дозволяє проводити опитування 9 листопада.

Однак каталонські націоналісти вважають, що рішення Конституційного суду не може бути вище права народу самостійно вирішувати свою долю.

Нагадаємо, що вчора в Шотландії пройшов референдум про відокремлення Шотландії від Великобританії. Більшість проголосувала за те, щоб залишитися в складі Об'єднаного Королівства.