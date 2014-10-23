Голови найбільших німецьких компаній таємно зустрілися з Медведєвим у його резиденції - ЗМІ

Консультативна рада з іноземних інвестицій провела в підмосковній резиденції російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва "Горки-9" секретну нараду щодо інвестицій та санкцій проти Росії. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на німецьке видання Bild.

Протягом декількох місяців Захід намагається з допомогою санкцій змусити Росію змінити свою позицію в українській кризі. Однак, як пише видання, багато топ-менеджерів міжнародних, в тому числі німецьких компаній, продовжують підтримувати тісні стосунки з Росією.

Як пише німецьке видання, на зустрічі обговорювалося питання, як іноземні компанії зможуть продовжити інвестувати в Росію незважаючи на санкції Заходу, і робити в цій країні бізнес.

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У секретній нараді ради з німецької сторони взяли участь голови концерну Metro Олаф Кох, голова правління Bayer Марейн Деккерс, а також керівники BASF і E.on Курт Бок і Йоханнес Тойссен. Перераховані компанії входять у число 51 світового концерну, "чию пораду дуже цінує кремлівське керівництво".

У таємному засіданні змогли взяти участь тільки голови правління компаній, а не представники фірм. Крім того, обов'язковою умовою була відсутність преси.