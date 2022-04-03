Анналена Бербок нарешті зрозуміла всю небезпеку дій влади Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після повідомлень про масові вбивства в Бучі анонсувала нові антиросійські санкції.

"Фотографії з Бучі неможливо дивитися, це жахає. Жорстокість Путіна не має ніяких меж, вона знищує цілі невинні сім'ї. Відповідальні за військові злочини повинні бути покарані. Ми зробимо санкції проти РФ ще більш жорсткими і продовжимо підтримувати оборону України", - написала в Twitter Бербок.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни G7 посилити санкції проти Росії за "бучанську різанину".

Звільнення Бучі: що відомо

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

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