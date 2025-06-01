Американський мільярдер побачив певний символізм в сьогоднішніх подіях.

Успішна спецоперація СБУ зі знищення десятків літаків стратегічної авіації Росії вразила навіть американського мільярдера Ілона Маска, відомого своїм неоднозначним ставленням до війни в Україні. Відповідну публікацію можна знайти в його профілі на платформі Х.

Так, мільярдер зробив допис у коментарі під повідомленням іншого користувача, який захоплено відгукнувся про українську операцію.

"Україна щойно здійснила атаку, яка стала поворотним моментом в історії воєн. Сотні безпілотників були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків за понад 1000 км усередині Росії", - йдеться у початковій публікації, на яку відреагував Маск.

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Сам мільярдер не дав власної оцінки діям української розвідки, але відзначив технологічний аспект цієї події.

"Дрони – це майбутнє війни. Пілотовані літальні апарати – ні", - написав Маск.

Українська спецоперація на території РФ

Як писав УНІАН, за даними СБУ, внаслідок сьогоднішньої атаки Росія втратила третину своїх стратегічних ракетоносців, сукупною вартістю близько 7 мільярдів доларів.

Колишній український офіцер, який відомий у військово-аналітичній спільноті під псевдонімом Tatarigami вважає, що сьогоднішня операція СБУ підриває "геополітичну впевненість" Росії. Разом з тим ситуацію на фронті сьогоднішні події ніяк не змінять, на його думку.

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