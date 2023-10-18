Правоохоронці Фінляндії продовжують розслідування.

Фінляндія розслідує розгерметизацію газопроводу Balticconnector. У момент аварії в районі трубопроводу знаходилися китайське та російське судна.

За словами слідчого Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохи, правоохоронцям вдалося встановити, що в районі Balticconnector на момент аварії перебували Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу та російський Sevmorput.

"У розслідуванні трафік в цьому конкретному морському районі досліджується набагато докладніше, ніж дозволяють відкриті джерела. Крім руху кораблів, їх історія та попередня діяльність перевіряються у співпраці з органами влади інших країн", - пояснив слідчий.

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Зазначається, що розслідування інциденту на газопроводі триває. Поліпшення погодних умов дозволило проводити водолазні роботи і огляд місця пошкодження.

Аварія на газопроводі між Фінляндією та Естонією - що відомо

10 жовтня Фінляндія повідомила про пошкодження газопроводу Balticconnector, який по дну Балтійського моря з'єднує країну з Естонією. Фінський прем'єр Петтері Орпо заявив, що інцидент не вплинув на підключення країни до газопроводу. При цьому в береговій охороні Фінляндії заявили про значні пошкодження трубопроводу.

У свою чергу сейсмологи зафіксували вибух у день, коли був пошкоджений газопровід. Його магнітуда становила 1,0.

Пізніше міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив про пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що з'єднує Швецію з Естонією.

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