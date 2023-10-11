В разі доведення, що це була навмисна атака на критичну інфраструктуру країн НАТО, то буде єдина і рішуча відповідь від Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг прокоментував, якою буде реакція Альянсу через пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що вчора спілкувався з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Естонії.

"Наші військові органи тісно співпрацюють, діляться інформацією. Звичайно, Естонія і Фінляндія є членами НАТО. Вони присутні у штаб-квартирі НАТО. Ми ділимося інформацією з військовими експертами. У нас є різні платформи, де ми ділимося секретною інформацією", - заявил Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

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При цьому, за його словами, наразі зарано встановлювати, що саме спричинило пошкодження газопроводу і кабеля.

"Розслідування тривають. Вони фіналізуються. Я думаю, що трохи рано говорити. Але, якщо буде доведено, що це була навмисна атака на критичну підводну морську інфраструктуру союзників - це буде дуже серйозним інцидентом, і буде єдина і рішуча відповідь від НАТО", - сказав Столтенберг.

Проте, він сказав, що треба з'ясувати, що спричинило пошкодження і тому поки зарано говорити, як відреагує НАТО.

"Це залежить віл того, що буде з'ясовано під час розслідування", - додав він.

Атака на газопровід в ЄС - що відомо

У вівторок, 10 жовтня, Фінляндія заявила, що підводний газопровід Balticconnector, що сполучає цю країну з Естонією, був пошкоджений. Ремонт газопроводу може зайняти місяці.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надасть "рішучу відповідь", якщо буде доведено, що пошкодження підвідного газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією було навмисним актом саботажу третьої сторони.

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