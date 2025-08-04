Президент США також висловив впевненість, що зможе завершити війну в Україні шляхом укладання угоди.

Два атомні підводні човни, які президент США Дональд Трамп наказав відправити "ближче до Росії", вже прибули на місце дислокації.

"Я вже робив заяву, і відповідь така: вони знаходяться в тому регіоні, де їм і належить бути", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Президент США зазначив, що його спецпосланець Стів Віткофф прибуде до Москви цього тижня. Він запропонує Росії укласти угоду щодо завершення війни в Україні, якщо Москва хоче уникнути нищівних санкцій від США.

Відео дня

Лідер США також висловив впевненість, що США вдасться зупинити війну в Україні. При цьому він уникнув конкретики щодо того, яким чином він це робитиме.

"У цій безглуздій війні гине багато людей. І, знаєте, ми зупинили війну в багатьох країнах, Індії та Пакистані. Ми зупинили безліч країн. Ми зупинимо і цю війну. Якось ми її зупинимо", - сказав Трамп.

США направили атомні підводні човни "ближче до Росії"

Як повідомляв УНІАН, експрезидент Росії, а нині топпосадовець Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожував США "Мертвою рукою" - системою автоматичного запуску ядерних ракет по цілям у США.

У відповідь на це Дональд Трамп розпорядився розмістити два атомні підводні човни у "відповідних районах" на випадок, якщо "дурні" заяви Медведєва "виявляться чимось більшим".

Однак сьогоднішні ВМФ США переживають далеко не найкращі часи і, ймовірно, є слабшими, ніж здаються, пише The Wall Street Journal.

Вас також можуть зацікавити новини: