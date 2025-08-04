Антоніу Гутерріш уже зіткнувся з критикою через масштабну реформу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скорочує витрати більш ніж на 700 мільйонів доларів і готує масштабну реформу організації на тлі скорочення підтримки з боку її найбільшого спонсора - США.

План Гутерріша передбачає скорочення витрат і персоналу на 20%, що знизить бюджет ООН з поточних 3,7 мільярда доларів до найнижчого рівня з 2018 року. Близько 3 000 робочих місць буде ліквідовано, пише Bloomberg.

Офіційно програма реформ приурочена до 80-річчя ООН, а не до зміни адміністрації в США. Однак масштаб скорочень відображає загрозу подальшого зниження фінансування з боку США, які традиційно забезпечують близько 22% бюджету організації, заявляють журналісти.

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Президент США Дональд Трамп уже призупинив це фінансування і вивів країну з кількох структур ООН.

"Ми не збираємося брати участь в організаціях, чия політика заважає інтересам США", - заявив заступник представника Держдепартаменту Томмі Пайготт.

Скорочення в ООН - що відомо

Вони відбуваються на тлі того, як адміністрація Трампа вже ліквідувала десятки мільярдів доларів зовнішньої допомоги, зосереджуючись на пріоритетах США. Конфлікти на Близькому Сході, в Україні та Африці лише посилили потребу в глобальній підтримці.

Після багатьох років фінансових труднощів керівництво ООН уже планувало масштабні структурні перетворення, йдеться в матеріалі. Ще в січні Гутерріш попереджав, що організація стикається з "повноцінною кризою ліквідності". Загалом витрати за системою ООН можуть знизитися до найнижчого рівня за десятиліття - аж на 20 мільярдів доларів порівняно з піком у 2023 році.

"Програма UN 80 багато в чому є відповіддю Генерального секретаря на виклики, які створює друге правління Трампа", - вважає старший науковий співробітник Центру міжнародного співробітництва Нью-Йоркського університету Юджин Чен.

Очікується, що Гутерріш представить подробиці реформ у вересневому бюджеті. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації. Гутерріш контролює регулярний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат усієї системи.

Через власний дефіцит фінансування такі агентства, як ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО, також готують значні скорочення.

"Є напрямки роботи ООН, фінансування яких, можливо, варто було б збільшити. А є й такі, які ООН не повинна скорочувати - їх взагалі потрібно скасувати", - зазначив старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Бретт Шафер.

Він навів як приклад Міжнародне агентство з атомної енергії та Всесвітню продовольчу програму як структури, важливі для інтересів США, а ось Продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН (ФАО) і Раду з прав людини назвав органами, чиї мандати суперечать американській політиці.

Тим часом співробітники ООН у Женеві проголосували за вотум недовіри Гутеррішу і його плану. "Співробітники визнали, що його метод "спалити і вижити" не має фокусу, позбавлений стратегії і лише робить ООН більш бюрократизованою і роздутою", - заявив голова профспілки співробітників ООН у Женеві Ян Річардс.

Хоча, як повідомляється, це голосування має здебільшого символічний характер. У той час як спроби Гутерріша заздалегідь адаптуватися до неминучого скорочення американської підтримки можуть допомогти організації пережити цю кризу.

Інші новини про ООН

Раніше УНІАН повідомляв, що ООН з 1 серпня припинила виплати для українських пенсіонерів. Програма діяла з 2023 року і передбачала допомогу для літніх громадян. Виплати від ООН були доступні не для всіх громадян України.

Крім того, ми розповідали, що міжнародна група з понад 60 учених ООН опублікувала тривожну доповідь, у якій ідеться про те, що у людства залишилося лише кілька років, щоб уникнути небезпечного потепління.

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