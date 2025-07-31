Кремлівський чиновник висміяв главу Білого дому і запевнив, що РФ продовжить іти обраним шляхом.

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив продовжити сперечатися з президентом США Дональдом Трампом і викотив чергову нісенітницю про правильність шляху, який обрала його країна.

Нова заява кремлівського чиновника пролунала у відповідь на заяву Трампа про те, що тому потрібно стежити за своїми словами.

"Про погрози Трампа на мою адресу... Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія в усьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою", - висловив свою думку Медведєв.

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"А про... "захід на небезпечну територію" - ну нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі "мертва рука"", - звернувся до Трампа з порадою експрезидент РФ.

Погрози Медведєва

Новий ультиматум, який американський президент Трамп висунув Росії щодо війни в Україні, обурив кремлівських чиновників. Особливо зачепив цей ультиматум заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Він заявив, що Трамп робить "крок до війни".

Медведєву раніше вже відповів сенатор Ліндсі Грем і закликав росіян сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну. "Тим у Росії, хто вважає, що Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між РФ і Україною: ви незабаром, на жаль, помилитеся", - написав Грем у X 29 липня.

А сьогодні вранці Трамп і сам відреагував на слова Медведєва. Глава Білого дому порадив йому обирати вирази і попередив, що "він вступає на дуже небезпечну територію".

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