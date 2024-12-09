Баржа транспортувала військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Морські дрони СБУ "Sea Babу" уразили російські вертольоти, літаки та баржу російських окупантів в Керченській бухті – серед окупантів є вбиті та поранені. Як повідомляє прес-центр СБУ, наразі зʼявилися деталі нової унікальної спецоперації Служби безпеки.

Зокрема, в ніч проти 6 грудня група морських дронів "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", - наголошують у спецслужбі.

Відзначається, що на новітніх "Sea Baby" були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

У повідомленні йдеться, що українські військові перехопили російський радіообмін та його зміст свідчить про втрати окупантів - на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж гелікоптери отримали значні пошкодження та потребують капітального ремонту.

Окрім того, дрони вразили баржу, що транспортувала військову техніку та обладнання росіян для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі марно намагаються привести до ладу після попередніх підривів.

"Sea Baby - це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", - наголосили в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Удари по агресору в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Керченській протоці працювали українські морські дрони, за даними "Кримського вітру", БПЛА здійснили прорив у Керченську протоку. Російські військові намагалися їх знищити з моря, з берега та з повітря. Крім того, йшлося про вибухи у районі суднобудівного заводу "Затока" у Керчі. Очевидці у місцевих пабліках заявили, що з боку Керчі на мосту утворився величезний затор.

Згодом у ВМС ЗСУ заявили, що завдали ударів по російських цілях, які знаходились біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Військові повідомили, що під час атаки вдалося знищити системи спостереження росіян, які вони розмістили на раніше захоплених газових платформах.

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