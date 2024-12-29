Експерти зазначили, що завдяки діям пілотів вдалося врятувати хоча б частину пасажирів.

Під час падіння літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" загинуло 38 пасажирів, але 29 вдалося вижити, почасти завдяки надлюдському подвигу пілотів.

Таку думку висловив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. Видання нагадало, що літак обстріляли російські військові над Грозним, але він зміг пролетіти кілька сотень кілометрів до Казахстану. У зв'язку з цим авіаексперт Якоб Верт дав діям льотчиків високу оцінку: "Судячи з перебігу польоту і спроби посадки, літак, схоже, був дуже некерованим".

Він додав, що від повного руйнування його врятувало "вражаюче досягнення пілотів, які привели сильно пошкоджений літак над Каспійським морем прямо до Актау".

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Якби літак упав у море, це була б вірна загибель для всіх пасажирів. Під час посадки на суші Embraer E190 врізався в землю передньою частиною, яка прийняла на себе весь удар, і задня частина з пасажирами вціліла.

Можлива причина, через яку літаку довелося летіти в Актау, - російська влада не дозволила пілотам здійснити аварійну посадку після обстрілу літака із систем ППО, нагадав Репке.

Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за те, що трапилося, але припущення про відмову в аварійній посадці не підтвердив.

Авіакатастрофа в Актау

25 грудня в Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів із Баку в місто Грозний. Літак зазнав значних пошкоджень і загорівся.

У РФ заявили, що розслідують причини аварії, проте експерти сходяться на думці, що літак із людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв розкрив низку причин, пов'язаних із катастрофою літака AZAL поблизу Актау. Він офіційно підтвердив, що літак був підбитий із землі.

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