Постраждали п'ятеро людей.

Мосту через річку Тересва у Закарпатській області вже 66 років, його жодного разу капітально не ремонтували.

Про це повідомляється на сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у соціальній мережі Facebook. Мостовий перехід знаходиться на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів. З 2018 року він перебував в аварійному стані, ним не можна було проїжджати транспортним засобам вагою понад 7 тонн. У агентстві відзначають, що відповідні знаки розмістили обабіч мосту.

Вчора на нього заїхала вантажівка з піском вагою понад 45 тонн, перевищивши допустиму вагу в 7 разів. Обвалилися три секції аварійного мосту, а разом з ними вантажівка та легковий автомобіль. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.

Відео дня

Відзначається, що у 2021 році було підготовлено проєкт реконструкції споруди, однак його не реалізували через повномасштабний напад Росії.

Стан мостів в Україні

За даними агентства, зараз створена Урядом комісія перевіряє стратегічні мости країни. Вже обстежено великі споруди у Києві, Житомирі та Рівному.

За її попередніми даними, 10% мостових споруд перебувають в непрацездатному стані, а середній вік більшості мостів в країні сягає 60 років.

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