Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.
Він своєму Telegram-каналі він виклав коротке відео, на якому він їде по Подільсько-Воскресенському мосту на позашляховику, попутно висовуючись з вікна і роблячи селфі.
"Незабаром", - зазначив мер Києва.
Нагадаємо, активні роботи зі зведення моста почалися ще в 2003-му році і спочатку очікувалося, що об'єкт інфраструктури буде зданий в експлуатацію в 2008-му.
Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту - деталі
Мер Києва Віталій Кличко заявив про плани наприкінці 2020 року відкрити автомобільну частину мостового переходу.
Проектна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху і дві залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також трубопровід.
У 2020 році розгорівся скандал через нібито іржаві забраковані ванти для мосту. Їх купили в 2010 році за 14 мільйонів гривень. У свою чергу мер Києва Віталій Кличко визнав, що придбані раніше ванти для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту непридатні, та висловив нажежду, що ситуацію розслідують правоохоронці.