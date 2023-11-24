Активні роботи зі зведення моста почалися ще в 2003-му році і спочатку очікувалося, що об'єкт інфраструктури буде зданий в експлуатацію в 2008-му.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.

Він своєму Telegram-каналі він виклав коротке відео, на якому він їде по Подільсько-Воскресенському мосту на позашляховику, попутно висовуючись з вікна і роблячи селфі.

"Незабаром", - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, активні роботи зі зведення моста почалися ще в 2003-му році і спочатку очікувалося, що об'єкт інфраструктури буде зданий в експлуатацію в 2008-му.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту - деталі

Мер Києва Віталій Кличко заявив про плани наприкінці 2020 року відкрити автомобільну частину мостового переходу.

Проектна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху і дві залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також трубопровід.

У 2020 році розгорівся скандал через нібито іржаві забраковані ванти для мосту. Їх купили в 2010 році за 14 мільйонів гривень. У свою чергу мер Києва Віталій Кличко визнав, що придбані раніше ванти для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту непридатні, та висловив нажежду, що ситуацію розслідують правоохоронці.

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