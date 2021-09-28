Він обвалився на самоскид МАН і автомобіль Газель.

У Пермському краї (Росія) впав пішохідний перехід на 50 кілометрі автодороги Р-242 Перм - Єкатеринбург.

Про це повідомляє ГУ МНС РФ.

Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам о 2:30 у вівторок, 28 вересня. Перехід обвалився на самоскид МАН і автомобіль Газель. В результаті надзвичайної події загинули люди.

Зараз на місці працюють співробітники МНС. Співробітники ДІБДР організували об'їзд через село Платошино і Кукуштан.

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Нагадаємо, у 2020 році в Санкт-Петербурзі (Росія) в процесі демонтажу спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" звалився дах і частина будівлі.

На опублікованих кадрах видно, що руйнування комплексу почалося після того, як один з робітників відрізав частину металевого каркаса газовим інструментом. Коли дах почав розпадатися на секції і падати вниз, робітник побіг у бік люльки, в якій його чекав напарник.

Спортивно-концертний комплекс "Петербурзький" був одним з найбільших спортивних об'єктів такого типу в Європі.

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Автор: Віолетта Орлова