Відповідні рішення ухвалені в рамках санкційних обмежень ЄС, запроваджених проти РФ.

Фінська компанія Wartsila, провідний виробник двигунів для суден, призупинила бізнес із Росією, а німецька MAN Energy Solutions переглядає контракти, посилюючи торговельний тиск на Москву.

Про це інформує Reuters.

Так, Wartsila призупинила усі поставки та продажі своєї продукції до Росії та Білорусь в межах санкцій Європейського Союзу.

"У зв'язку з цим припинено навчання щодо використання наших двигунів та корабельних технологій для російських юридичних осіб", - повідомляють у компанії.

Два джерела у судноплавних компаніях повідомили, що MAN Energy Solutions також призупинила навчання з використання свого обладнання в Росії.

Представник MAN Energy Solutions заявив, що компанія повністю дотримується санкційного режиму. В окремій заяві компанії йдеться, що всі існуючі контракти та замовлення, пов'язані з Росією, повинні розглядатися в кожному конкретному випадку.

Джерела в судноплавних компаніях повідомили Reuters, що, враховуючи складнощі світової морської торгівлі, поки незрозуміло, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від кількох послуг.

MAN Energy Solutions - німецька компанія, що виробляє дизельні двигуни і турбомашини для суден та стаціонарного застосування, зокрема силові установки і турбокомпресори.

Wartsila - фінська компанія, яка виробляє машини та інше обладнання для морського та енергетичного ринків.

Як повідомляв УНІАН, данська логістична компанія Maersk вирішила повністю піти з ринку Росії і продати свої активи.

Раніше шведська Профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду пов'язаних із Росією суден. Блокада пошириться на судна, які йдуть в Росію і з Росії, на судна, що перевозять російські товари, а також ті, що належать Росії.

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