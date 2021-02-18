Угода про скорочення наступального стратегічного озброєння більше вигідна Москві, ніж Вашингтону, але продовження її дії розв'язує руки нової американської адміністрації.

Президент Джо Байден і демократична партія впродовж останніх 4 років застерігали, що Дональд Трамп був скомпрометований Росією. Тепер же адміністрація самого Байдена уклала угоду з Москвою, яка для Росії більш вигідна ніж та, яку просувала команда попереднього американського лідера.

Минулого місяця дія Договору про скорочення й обмеження стратегічного наступального озброєння від 2010 року (New START) була продовжена ще на п'ять років. В часи Трампа, як пише Bloomberg, США намагалися змусити Москву погодитися заморозити розробку ядерних боєголовок для систем, які договір не охоплює. Зокрема, йшлося про ядерні артилерійські снаряди й ракети малої дальності.

Читайте такожBloomberg: Загроза ядерної катастрофи зростаєСтарший директор з європейських й російських справ у Раді національної безпеки Трампа Раян Таллі говорив, що ядерна угода з Росією за 2010 рік була поганою. Тому що вона "охоплювала майже всі сили стримування США і менше половини сил Москви". Водночас, Таллі сказав, що продовження її дії ще на 5 років принесе користь.

"Тепер буде менше можливостей добитися поступок з боку учасників переговорів від США, які будуть добиватися підписання угоди", - сказав він.

Це може прозвучати суперечливо. Але в контексті більш широкої американської політики щодо Росії це має сенс. Затяжні переговори про ядерну угоду можуть відібрати дорогоцінні зовнішньополітичні ресурси. Вони також можуть дати Росії потенційний важіль впливу на інші аспекти відносин. Якщо США натиснуть надто сильно в питанні політичних в'язнів або російського вторгнення в Україну, наприклад, Москва могла відмовитися від переговорів про ядерну угоду. Хоча обидві країни зацікавлені в обмеженні ядерних арсеналів один одного.

Своя версія цієї дилеми отруїла дипломатію Барака Обами під час його першого президентського терміну. США добивалися, щоб Москва підтримала санкції проти Ірану й схвалила використання ланцюгів постачання пострадянських країн для забезпечення американських сил в Афганістані. І при цьому Обама ігнорував російську окупацію території Грузії після вторгнення у 2008 році. Адміністрація також з усіх сил намагалася не дозволити Конгресу обкласти чиновників Росії санкціями за вбивство російського юриста Сергія Магнітського.

Читайте такожБайден отримає доступ до змісту розмов Трампа з Путіним - PoliticoТоді президентом Росії був Дмитро Медведєв. І в адміністрації Обами помилково думали, що можуть з ним працювати. Але зараз адміністрація Байдена бачить дуже мало напрямків, на яких вона могла б співпрацювати з Володимиром Путіним. Байден і сам про це сказав на початку місяця під час звернення в Держдепартаменті.

"Я дав президенту Путіну зрозуміти і зробив це абсолютно інакше, ніж мій попередник, що дні, коли США прогиналися, зіштовхнувшись з російськими агресивними діями включно з втручанням у наші вибори, кібератаками й отруєнням наших громадян, тепер закінчилися", - сказав Байден.

Це хороший знак. Зараз адміністрація Байдена чекає оцінку політики щодо Росії від розвідувальних управлінь США. Після цього будуть оголошені більш детальні ініціативи. Зокрема, Вашингтон проводить оцінку звинувачень, що Росія платила винагороди за вбивство американських солдатів в Афганістані. Також нещодавні хакерські атаки Solar Winds, в організації яких теж підозрюють Москву, і отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань