Наразі невідомо, чи долучиться президент до саміту особисто, чи це буде участь в онлайн-форматі.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії наприкінці цього місяця.

Про це в ефірі телемарафону сказав його прес-секретар – Сергій Никифоров. Проте наразі невідомо, чи долучиться президент до саміту особисто, чи це буде участь в онлайн-форматі.

"З початку війни ми ніколи не анонсуємо і не підтверджуємо участь президента у міжнародних заходах. Це робиться з двох причин. Перша – це питання безпеки. І друга причина – ми розуміємо на ситуація в Україні швидко змінюється й іноді візити доводиться скасовувати в останню мить. В цьому випадку я, на жаль, не можу ані підтвердити, ані спростувати, що президент візьме участь саме фізично", – наголосив речник.

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При цьому Никифоров наголосив, що немає жодних сумнівів, що "він там буде" – чи онлайн, чи офлайн.

Саміт країн "Великої сімки" відбудеться на півдні Італії з 13 по 15 червня 2024 року. Ключовим пунктом порядку денного саміту будуть шляхи використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Закордонні візити Зеленського: останні новини

Президент Володимир Зеленський прибув до Філіппін та вперше в історії двосторонніх відносин між країнами зустрівся з колегою Фердинандом Маркосом-молодшим. Відомо, що Філіппіни долучаться до Глобального саміту миру.

Раніше він відвідав безпекову конференцію "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Там він зустрівся, зокрема, з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а також із новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

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