Глава МОЗ Франції відповів, що не знає, звідки надійшли такі дивні пропозиції.

Кілька французьких блогерів заявили, що отримали підозрілі пропозиції щодо розміщення неправдивої немаркованої «реклами» про ефективність вакцини від COVID-19 Pfizer.

Про це пише BBC.

Француз Лео Грасс з 1,7 мільйона підписників у YouTube написав, що з ним зв’язалось агентство з Британії з пропозицією «партнерства» в обмін на «колосальний куш».

Однак адреса виявилась підробленою. Профілі начебто співробітників агентства у LinkedI згодом зникли, але він помітив, що всі «працювали у Росії».

Читайте такожНорвегія офіційно відмовилася від вакцини AstraZenecaУ інструкції анонімний «клієнт» пропонував блогеру розміщувати інформацію про «рівень смертності Pfizer утричі вищий, ніж в AstraZeneca» без маркування «реклама» чи «спонсорське відео», а просило «представити матеріал як свою незалежну точку зору».

Такі ж пропозиції надійшли й іншим впливовим французьким публічним людям у соцмережах, які спеціалізуються на висвітленні новин зі сфери охорони здоров’я.

Водночас в ефірі BFMTV глава французького МОЗ Олів’є Веран відповів, що не знає, звідки надійшли такі дивні пропозиції – з Франції чи з-за кордону.

Інформаційний наступ Росії по вакцинах

У березні 2021 року представник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту США, який відстежує іноземні дезінформаційні кампанії, заявив про розгортання російськими спецслужбами пропаганди з підриву довіри до вакцин Pfizer та інших вакцин західного виробництва від COVID-19

У публікаціях порушували тему побічних ефектів вакцин, ставили під сумнів їх ефективність, стверджували, що влада США прискорила процес схвалення вакцини Pfizer, а також робили інші помилкові або такі, що вводять в оману, твердження.

Своєю чергою, віце-президент ЄК Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається дискредитувати вакцини виробництва західних компаній для просування власних медичних препаратів або пропонуючи їх за пільговими цінами в третіх країнах для отримання геополітичних важелів.

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Автор: Яна Ставська