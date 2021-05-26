За словами прем'єр-міністра, одне з ключових завдань на цей рік для МОЗ та уряду — провакцинувати більшість дорослого населення України.

Вакцини компанії Pfizer, які сьогодні прибули до України, відразу відправлять у регіони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Він нагадав, що до України уже прибула одна з партій вакцини компанії Pfizer. "Вакцина одразу поїде в регіони, і це пришвидшить темпи вакцинації в Україні. Нагадаю, одне з ключових завдань на цей рік для Міністерства охорони здоров’я та уряду — провакцинувати більшість дорослого населення України. І ми рухаємося до зазначеної мети", - зазначив він.

Вакцина проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

У травні стало відомо, що поставки в Україну вакцини компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі - до 20 мільйонів доз.

Окремо Україна отримує вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX.

16 квітня в Україну надійшла перша партія вакцини Pfizer - 117 тис. доз - в рамках цієї ініціативи COVAX, а 18 травня було доставлено ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Сьогодні, 26 травня, в Україну доставлено першу партію вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, яка закуплена за кошти державного бюджету.

Родина на брифінгу сказав, що сьогодні доставлено 117 тис. доз вакцини, а завтра очікується ще 50 тис.

Таким чином, усього 167 тис. доз буде доставлено до кінця тижня.

Доставленою вакциною щеплюватимуть освітян, медиків, представників силових структур.

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Автор: Леся Лещенко