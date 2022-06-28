"Газпромбанк" перетворився на гавань для уникнення санкцій.

"Газпромбанк", єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій, отримує європейські гроші за енергоносії. Звідти ж Міноборони платить "бойові" армії РФ.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Два з трьох найбільших банків РФ - "Сбєрбанк" та "ВТБ" - як і ще низка російських фінансових установ перебувають під санкціями ЄС та США. Ці банки фактично відрізані від Заходу – з ними заборонено проводити будь-які транзакції, їх відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.

Водночас "Газпромбанк" така доля досі оминає. Країни ЄС (Німеччина, Італія, Австрія та інші) – мають кудись зараховувати гроші за російський газ та нафту, від яких ці країни досі залежні. І саме цю функцію виконує "Газпромбанк".

Тож против цього банку ЄС та США ввели лише секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність.

"Нібито "Газпромбанк" не може отримувати ніяких запозичень від закордонних банків, але давайте чесно: банк, який отримує мільярдні доходи щомісяця від торгівлі нафтою і газом, не потребує особливо запозичень, він сам є фінансистом різних проєктів", – каже юристка Тетяна Шевчук.

Водночас саме цей банк Міністерство оборони Російської Федерації використовує для виплат зарплати російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України, стверджують "Схеми".

Журналістам вдалося встановити військовослужбовців з різних військових частин РФ, які просто зараз отримують в "Газпромбанку" не тільки "грошове забезпечення" (зарплата), а й "бойові" - додаткові виплати за участь у широкомасштабному вторгненні в Україну, яке почалось 24 лютого.

В російській соцмережі "Вконтактє" "Схеми" знайшли спільноту для військовослужбовців РФ під назвою "Начфин.инфо". У ній – багато обговорень, зокрема і тих, що стосуються виплат солдатам грошового забезпечення.

Дописувачі форуму, створеного у 2013 році, - переважно дружини військовослужбовців. Вони обмінюються короткими повідомленнями про те, чи нарахували на картки їхніх чоловіків оклади та "бойові" виплати, зазначаючи назви банків – "Сбєрбанк", "ВТБ", "Промсвязьбанк" (ці банки – під жорсткими санкціями Заходу).

Зустрічаються й згадки про "Газпромбанк". Зокрема, у червні цього року жінки скаржились на затримки із виплатами у ньому. Зрештою, з повідомлень видно, що зарплати військовим усе ж приходять.

Інші підтвердження офіційної співпраці Міноборони РФ з "Газпромбанком" "Схеми" знайшли у публічних заходах (святкування річниці частини Росгвардії в березні та ювілею військової частини у Смоленській області за участі "Газпромбанку" тощо).

Найбільш раннє підтвердження того, що російські військові отримують зарплату через "Газпромбанк", яке журналістам вдалося віднайти – за 2015 рік. Тоді на сайті 64-ї мотострілецької бригади (згодом брала участь у вторгненні до України, зокрема, у різанині в Бучі) згадується, що військові отримували у цьому банку грошове забезпечення

У 2016 році "Газпромбанк" випускав картки з логотипом "Армія Росії", а у 2017-му на інтернет-форумі матері військовослужбовців 27-ї окремої мотострілецької бригади скаржилися на складнощі з грошовими переказами з картки "Газпромбанку".

На сайті Військової академії протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ вказано, що "Газпромбанк" – у числі банків, де курсанти академії можуть отримувати грошове забезпечення.

"На системність співпраці одного із найбільших російських банків з Міноборони РФ вказує і стаття, датована 2020 роком, про видачу зарплатної картки "Газпромбанку" військовослужбовцям – з покроковою інструкцією щодо її отримання", - зауважують журналісти.

Оскільки раніше запроваджені ЄС санкції майже не торкнулися фінустанови, "Газпромбанк" став гаванню уникнення санкцій на фінансову систему. Банк продовжує отримувати величезні доходи, і на нього переключається все більше і більше клієнтів інших російських банків, які постраждали від санкцій.

Цим, за повідомленням української розвідки, вже користується російська державна корпорація "Роскосмос", яка активізувала міжнародні розрахунки через непідсанкційний "Газпромбанк".

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз має заблокувати діяльність всіх без винятку російських банків. Він наголошував - передусім це стосується "Газпромбанку", називаючи його "одним з головних гаманців для оплати антиєвропейської політики Російської Федерації"

"І, звичайно, ЄС для свого власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів. Це фундаментальне питання безпеки", – наголосив Зеленський.

Представник американського Мінфіну у коментарі журналістам розповів, що адміністрація Байдена поки не ухвалила рішення про повні блокуючі санкції, але там відстежують діяльність "Газпромбанку", зокрема на предмет можливих порушень інших санкційних обмежень.

"США знають, що якщо вони запровадять санкції проти "Газпромбанку", це спричинить величезні проблеми в ЄС. (..) І адміністрація Байдена прагне уникнути зіткнення зі своїми європейськими союзниками", – каже директорка глобального прогнозування в Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

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