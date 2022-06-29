Сполучені Штати Америки ввели санкції проти п'яти китайських компаній. Причиною стала підтримка російського оборонного і військового секторів до і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як передає портал Financial Times, Міністерство торгівлі внесло компанії з КНР до спеціального "списку організацій". У нього потрапили Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic and World Jetta (HK) Logistics. Санкції забороняють експортувати продукцію США цим компаніям.
"Сьогоднішні дії є потужним сигналом для юридичних і фізичних осіб по всьому світу, що, якщо вони будуть прагнути підтримати Росію, США відмовляться від них", — заявив заступник Міністра торгівлі США Алан Естевес.
Нагадаємо, 10 червня після зустрічі міністрів оборони США і Китаю в Піднебесній повідомили, що не надавали Росії військової допомоги. Через два дні в КНР зробили аналогічну заяву і описали відносини з РФ, як "партнерство, а не альянс". Воно не спрямоване проти третьої країни.
При цьому в Держдепі США вважають, що Китай підтримує Росію і повторює кремлівську пропаганду. КНР також купує нафту з РФ у великих обсягах, через що в Штатах розкритикували Піднебесну і звинуватили в мовчазній згоді з російською агресією.
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