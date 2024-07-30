Іспанський регулятор заявив про зловживання домінуючим становищем на ринку країни протягом останніх п’яти років.

Антимонопольний орган Іспанії оштрафував групу онлайн-бронювання Booking.com на 413,2 мільйона євро (448 мільйонів доларів). Причина – зловживання домінуючим становищем на ринку країни протягом останніх п’яти років, пише Reuters.

Регулятор CNMC заявив у вівторок, 30 липня, що накладає два штрафи у розмірі 206,6 мільйона євро кожен на підрозділ Booking Holdings (BKNG.O), зареєстрований на біржі Нью-Йорка. Зазначається, що з 2019 року сервіс використовував свою частку ринку в 70-90%, щоб нав’язувати несправедливі умови для готелів і обмежувати конкуренцію з боку інших провайдерів.

В компанії заявили, що мають намір оскаржити штрафи, оскільки категорично не погоджуються з "результатами розслідування CNMC". Booking Holdings вважає, що це питання слід обговорювати згідно із законом Європейського Союзу про цифрові ринки. За словами CNMC, група може оскаржити штрафи у високому суді Іспанії.

Відео дня

Провадження було розпочато на основі двох скарг, поданих Іспанською асоціацією менеджерів готелів (AEDH) і Мадридською асоціацією готельного бізнесу в 2021 році. CNMC заявив, що сайт бронювання забороняє готелям пропонувати нижчі ціни на своїх сайтах, ніж на Booking.com, і в односторонньому порядку накладає знижки на номери без консультації з готелями. За словами CNMC, сервіс також змушує іспанські готелі подавати до суду в Нідерландах у разі конфлікту.

За даними Euractiv, це рекордний штраф у розмірі 413 мільйонів євро.

Booking – останні новини

Раніше УНІАН писав, що система Інтернет-бронювання Booking.com перестала приймати білоруські банківські картки для оплати своїх послуг. Жителі Білорусі скаржаться, що не можуть забронювати житло в різних країнах світу.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну система інтернет-бронювання готелів Booking.com перестала працювати в РФ. Водночас сервіс запропонував спеціальні тарифи для українців, які були змушені виїхати закордон, рятуючись від війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: