Жителі Білорусі скаржаться, що не можуть забронювати житло в різних країнах світу.

Система Інтернет-бронювання Booking.com перестала приймати білоруські банківські картки для оплати своїх послуг.

Як розповіла в Instagram один з білоруських турагентів, з цією проблемою вона вперше зіткнулася кілька днів тому при спробі зарезервувати в Італії житло для туристів з Мінська. Зокрема, жінка стверджує, що перепробувала карти різних фінансових установ. Оплатити бронь вдалося лише картами "МТБ", "BSB-банку" і "Альфа-Банку", проте зараз оплата через них вже не проходить.

За словами турагента, проблема - в переході Booking.com на американську платіжну систему Stripe.

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У коментарях під постом жителі Білорусі залишають різні коментарі. Один з користувачів написав, що бронював апартаменти в Польщі – оплата спочатку пройшла через "Белагропромбанк", але через якийсь час відбулося скасування платежу, і гроші повернулися на карту. Деякі пишуть, що два-три дні тому оплатили бронь в Стамбулі і Тбілісі картами білоруських банків, зокрема, "Пріорбанку" і "Беларусбанка". Але цілком можливо: через певний час "спливе" невдалий платіж.

"Скажіть, може, з'явилася ясність, як оплатити? Я пробую двома картами Пріора (майстром і візою) в Литві і в Італії. Скрізь помилка (оплата не приймається – УНІАН)", — написав один з туристів.

Booking.com: що потрібно знати

Це система Інтернет-бронювання житла (готелі, хостели), заснована в Амстердамі в 1996 році. На вебсайті розміщено понад 28 мільйонів об'єктів у 226 країнах та територіях світу. За добу бронюється 1,5 мільйона кімнат. Сервіс доступний на 43 мовах.

У березні 2022 року, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, Booking перестав відображати готелі та хостели, що знаходяться в Росії та Білорусі. На сайті сервісу не можна шукати і бронювати житло в російських і білоруських містах. У той же час пошук готелів в інших країнах для жителів РФ і РБ залишався доступним.

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